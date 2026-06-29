Тупчій: Ми класно провели цей тиждень у Лізі націй

Один із лідерів чоловічої збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від програного матчу проти Болгарії та загалом від виступів на команди на другому тижні Ліги націй.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Звісно, завжди не приємно програвати, але – це спорт, тому не потрібно з цього робити трагедію. Зараз повертаємось до Марібору та продовжуємо працювати – попереду третій тиждень Ліги націй. Робимо висновки і йдемо далі.

Ми мали один вихідний, але тут всі в однакових умовах, тому, говорити, що ми там втомилися чи не втомилися... Фізично все було "окей". Особисто я не відчував сильної втоми. На таких турнірах ти рідко коли можеш зіграти прям в ідеальній формі, щоб тобі було легко. Більшість ігор проходить у фізичних навантаженнях, тому – все ок! Всі в однакових умовах.

Вважаю, що ми класно провели цей ігровий тиждень. Перемоги над Бразилією, Італією, Канадою... Дев'ять очок взяли до загального заліку, набрали рейтингові очки – все чудово, не потрібно сильно засмучуватись", – заявив Тупчій.