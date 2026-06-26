Тупчій: Проти Канади ми дотерпіли на морально-вольових

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу 7 туру ліги націй-2026 проти Канади.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"У минулих двох матчах залишили надзвичайно багато емоцій насамперед. Не стільки сил фізичних, як емоцій. Тому ніхто сьогодні не очікував, що буде легко, тим паче Канада – надзвичайно сильна команда. Ніхто не очікував на легку прогулянку. Та й після другої партії стало вже дуже важко грати – сили та емоції просто покидали. Але дотерпіли, реально дотерпіли на морально-вольових. Хлопці – молодці.

Друга партія мене добила як емоційно, так і фізично. Після неї вже було важкувато, але дотерпіли. В цьому ми і є команда, що дотерпіли, хтось взяв на себе. Дякую хлопцям, реально дякую", – заявив українець.