Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Україна – Португалія: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026

Денис Іваненко — 14 вересня 2026, 10:25
Україна – Португалія: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026
Україна – Португалія, онлайн-трансляція матчу Євро-2026
ФВУ

У понеділок, 14 вересня, збірна України з волейболу проведе четвертий поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Португалії.

Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку протистояння...

Зазначимо, що "синьо-жовті" в попередньому турі здолали Болгарію (3:1), яка є чинним віцечемпіоном світу. Підопічні Рауля Лосано вже достроково гарантували собі вихід у плейоф.

Португалія поки програла всі матчі на турнірі. Із повним розкладом і результатами ЧЄ-2026 можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що після останньої перемоги збірна України піднялась на десяте місце у світовому рейтингу. Вона випередила Німеччину та Туреччину.

Читайте також :
Плотницький: Достроковий вихід із групи майже ніяк не впливає на наступні дві гри
волейбол Чемпіонат Європи Збірна України з волейболу

волейбол

Україна піднялась на десяте місце у світовому рейтингу після перемоги над віцечемпіонами світу
Болгарія – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2026
Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2026
Найсексуальніша волейболістка світу пірнула до акул і повторила легендарну фотосесію під водою
Україна не відстає від головних конкурентів: турнірна таблиця групи В Євро-2026

Останні новини