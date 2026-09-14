Україна – Португалія: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026
У понеділок, 14 вересня, збірна України з волейболу проведе четвертий поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Португалії.
Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".
Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку протистояння...
Зазначимо, що "синьо-жовті" в попередньому турі здолали Болгарію (3:1), яка є чинним віцечемпіоном світу. Підопічні Рауля Лосано вже достроково гарантували собі вихід у плейоф.
Португалія поки програла всі матчі на турнірі. Із повним розкладом і результатами ЧЄ-2026 можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, що після останньої перемоги збірна України піднялась на десяте місце у світовому рейтингу. Вона випередила Німеччину та Туреччину.