Україна піднялась на десяте місце у світовому рейтингу після перемоги над віцечемпіонами світу

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих національних команд після четвертого ігрового дня чемпіонату Європи-2026.

Про це йдеться на сайті організації.

Збірна України напередодні здолала Болгарію, яка є чинним віцечемпіоном світу. Це дозволило "синьо-жовтим" не тільки достроково пробитися до плейоф, а й піднятись у десятку найкращих команд планети.

Завдяки останнім успіхам підопічні Рауля Лосано випередили Німеччину та Туреччину. Тепер вони посідають десяте місце та впритул наблизились саме до болгар.

Першу сходинку рейтингу впевнено утримує збірна Польщі. За нею розташовуються чинні чемпіони світу – національна команди Італії.

Рейтинг чоловічих збірних FIVB

Польща – 408,69 очок Італія – 358,27 Росія – 352,10 США – 345,53 Словенія – 345,51 Японія – 338,31 Франція – 312,47 Бразилія – 312,13 Болгарія – 268,54 Україна – 260,26 Німеччина – 253,82 Туреччина – 252,01

Зазначимо, що за підсумками цього сезону відбудеться жеребкування Кубку світу-2027. Дев'ять найкращих команд потраплять у перший кошик.

Нагадаємо, що на груповому етапі Євро-2026 Україна проведе ще два поєдинки. 14 вересня підопічні Рауля Лосано зіграють проти Португалії, а 15 вересня – з поляками.