Польща – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026

У вівторок, 15 вересня, збірна України з волейболу проведе п'ятий поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Польщі.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку протистояння.

Зазначимо, що суперники підходять до очної зустрічі у статусі непереможених команд на турнірі. "Синьо-жовті" в попередньому турі здолали Португалію (3:0), а поляки також у трьох сетах переграли Північну Македонію.

Вони вже гарантували собі вихід у плейоф. Із повним розкладом і результатами ЧЄ-2026 можна ознайомитися за посиланням.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Польща є чинним переможцем Ліги націй. Саме вона вибила Україну в 1/4 фіналу наприкінці липня.