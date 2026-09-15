Плотницький: Польща? Немає непереможних, усе може бути

Зірка чоловічої збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився очікуваннями від матчу 5 туру чемпіонату Європи-2026 проти Польщі.

Слова волейболіста наводить Суспільне спорт.

"Ми будемо налаштовуватися, грати у свою гру. Найважливіше — це грати у свою гру і фокусуватися на своєму боці майданчика. Я думаю, ми досить гарно зіграли групу і зараз можемо впевнено виходити на майданчик і показувати свою гру, незалежно від того, який буде рахунок. Найголовніше, чого я б не хотів бачити, — Україна поведе в три-чотири очки і подумає, що вона може виграти, і тоді програє. Ми ж маємо розуміти, що будемо грати проти топкоманди світу. Ясна річ, немає непереможних, все може бути. Найголовніше — зіграти у свою гру і отримати від неї позитивні емоції", – заявив Плотницький.

Матч між Україною та Польщею відбудеться у вівторок, 15 вересня, початок – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що суперники підходять до очної зустрічі у статусі непереможених команд на турнірі. "Синьо-жовті" в попередньому турі здолали Португалію (3:0), а поляки також у трьох сетах переграли Північну Македонію. Вони вже гарантували собі вихід у плейоф.

Нагадаємо, що Польща є чинним переможцем Ліги націй. Саме вона вибила Україну в 1/4 фіналу наприкінці липня.