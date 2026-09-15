Потрібно зіграти на максимумі своїх можливостей: наставник збірної Польщі – про матч з Україною на Євро-2026

Головний тренер збірної Польщі Нікола Грбич заявив, що справжні складності на чемпіонаті Європи-2026 розпочнуться у матчах проти України та Болгарії, й тому його підопічним потрібно бути максимально готовими до цих протистоянь.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Думаю, справжній турнір розпочинається саме зараз — із матчами проти України та Болгарії. Вони демонструють дуже якісний волейбол, і нам потрібно зіграти на максимумі своїх можливостей".

Окрім того, Грбич відзначив повернення до розташування "синьо-жовтих" догравальника Олега Плотницького. За його словами, присутність цього гравця на майданчику додала українській команді спокою та якості.

"З поверненням Плотницького вони додали у спокої, якості та потужності на подачі, в атаці й на прийомі. Звісно, я думаю, що в нас також достатньо якості. Я лише сподіваюся, що ми покажемо той рівень, який зазвичай демонструємо в таких матчах".

Матч між Польщею та Україною відбудеться цього вівторка, 15 вересня. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Ви можете подивитись трансляцію цього поєдинку на "Чемпіоні", ознайомившись із цим посиланням.

Водночас матч "біло-червоних" проти болгар проходитиме 16 вересня. Гра стартує о 19:00. Повний розклад турніру доступний тут.

Нагадаємо, що в четвертому турі групового етапу підопічні Рауля Лосано перемогли Португалію (3:0), а до цього здолали Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі вихід до 1/8 фіналу Євро-2026.