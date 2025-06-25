Головна зірка українського волейболу зізнався, чи не шкодує він про відхід зі збірної

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький заявив, що не шкодує про відхід з національної команди. Він вважає це правильним рішенням.

Його слова передає Трибуна.

"Зовсім не шкодую. Рано чи пізно це ж сталось би! Наразі у мене все добре, й вже за цей короткий час після сезону я не раз собі підтвердив – це правильне рішення для мене", – сказав Плотницький.

Нагадаємо, 27-річний Плотницький цього року оголосив про завершення кар'єри в національній збірній. Нещодавно волейболіст натякнув, що може почати виступати за іншу країну.

На початку березня була інформація, що Плотницький повернеться до лав збірної України. Згодом сам гравець спростував це.