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Головна зірка українського волейболу зізнався, чи не шкодує він про відхід зі збірної

Микола Дендак — 25 червня 2025, 10:25
Головна зірка українського волейболу зізнався, чи не шкодує він про відхід зі збірної
Олег Плотницький
CEV

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький заявив, що не шкодує про відхід з національної команди. Він вважає це правильним рішенням.

Його слова передає Трибуна.

"Зовсім не шкодую. Рано чи пізно це ж сталось би! Наразі у мене все добре, й вже за цей короткий час після сезону я не раз собі підтвердив – це правильне рішення для мене", – сказав Плотницький.

Нагадаємо, 27-річний Плотницький цього року оголосив про завершення кар'єри в національній збірній. Нещодавно волейболіст натякнув, що може почати виступати за іншу країну.

На початку березня була інформація, що Плотницький повернеться до лав збірної України. Згодом сам гравець спростував це.

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Олег Плотницький

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