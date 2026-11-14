Перуджа з Плотницьким у складі вийшла до фіналу Суперкубку Італії, Верона Велецького вилетіла

У суботу, 14 листопада, відбулось два матчі в межах Суперкубку Італії з волейболу, в якому зіграли українські виконавці у складі своїх клубів.

Так, Перуджа з Олегом Плотницьким здолала Трентіно 3:1, а Верона із Денисом Велецьким вилетіла від Лубе Чівітанови Максима Тонконога.

Суперкубок Італії з волейболу

14 листопада, 1/2 фіналу

Перуджа – Трентіно 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 30:28)

Верона – Лубе Чівітанова 0:3 (18:25, 13:25, 19:25)

Фінал Суперкубку Італії відбудеться 15 листопада о 19:00 за київським часом. Чинним переможцем турніру є саме Перуджа, яка тріумфувала останні чотири роки.

Нагадаємо, напередодні визначився переможець Суперкубку України-2026 з волейболу.