Перуджа з Плотницьким у складі вийшла до фіналу Суперкубку Італії, Верона Велецького вилетіла
cev.eu
У суботу, 14 листопада, відбулось два матчі в межах Суперкубку Італії з волейболу, в якому зіграли українські виконавці у складі своїх клубів.
Так, Перуджа з Олегом Плотницьким здолала Трентіно 3:1, а Верона із Денисом Велецьким вилетіла від Лубе Чівітанови Максима Тонконога.
Суперкубок Італії з волейболу
14 листопада, 1/2 фіналу
Перуджа – Трентіно 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 30:28)
Верона – Лубе Чівітанова 0:3 (18:25, 13:25, 19:25)
Фінал Суперкубку Італії відбудеться 15 листопада о 19:00 за київським часом. Чинним переможцем турніру є саме Перуджа, яка тріумфувала останні чотири роки.
Нагадаємо, напередодні визначився переможець Суперкубку України-2026 з волейболу.