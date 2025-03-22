Відповідь буде в соцмережах: Плотницький спростував своє повернення до збірної України

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький спростував інформацію про те, що він погодився повернутися до національної команди.

Про це 27-річний українець розповів в інтерв'ю Суспільне.

Нещодавно президент Федерації волейболу України Михайло Мельник оголосив, що низка гравців на чолі з Плотницьким повернеться до збірної України для виступів у Лізі націй та чемпіонаті світу.

Проте сам волейболіст заявив, що він ще не прийняв остаточного рішення, бо так і не отримав відповіді на свої запитання до Федерації, про характер яких не повідомляється.

"У мене було запрошення у збірну. Я його уважно прочитав, дав відповідь і відправив свої запитання на федерацію. Мені прийшла відповідь. І все. Але відповідь на запитання не прийшла. Як сказав Михайло Григорович (Мельник), як зустрінемося, то отримаю відповідь. У своєму листі я писав, що хотів би отримати до зборів відповіді на ці питання. Більше контакту не було. Все інше дізнався з інтерв’ю Михайла Григоровича. Про свою відповідь (на повернення чи неповернення до збірної) я повідомлю у соцмережах. Публічно все буде", – сказав Плотницький.

За словами Олега, його зустріч із Мельником може відбутися під час Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів, який проходитиме в польському Лодзі у травні. У турнірі українець виступатиме у складі італійської Перуджи.

"Не знаю, але думаю, що побачимося з Михайлом Григоровичем у Лодзі. Це мої думки. Питання залишаться між нами".

Нагадаємо, що Олег Плотницький разом із Василем Тупчієм, Віталієм Щитковим, Іллєю Ковальовим та Тимофієм Полуяном відмовилися грати за збірну України через травми та бажання відпочити після сезону.

Проте на початку цього року всі вони опинилися в розширеній заявці національної команди.