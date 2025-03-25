Головна зірка українського волейболу оголосив про завершення кар'єри в збірній

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький оголосив про завершення кар'єри в національній команді.

Це він зробив у себе на Facebook-сторінці.

Спочатку він зазначив, що пам'ятає практично кожний виступ за "синьо-жовтих" ще з юнацьких часів. Олег додав, що це назавжди залишиться в його серці.

"Моє звернення про кар’єру в національній збірній України. Друзі, колеги, вболівальники, волейбольна спільното України і світу. Сьогодні хочу звернутися до вас і поділитися своїми думками про той шлях, який я пройшов у складі національної збірної України з волейболу. Це були не просто роки в формі збірної – це були неймовірно емоційні, результативні та незабутні часи. Досі викликає мурашки по шкірі, коли згадую наше Євро U20 у 2016 році, історичний вихід до чвертьфіналу на чемпіонаті Європи та чемпіонаті Світу… Ми творили історію, разом. Хочу щиро подякувати всім гравцям, тренерам та їхнім помічникам за роки співпраці, за довіру, за боротьбу до останнього м’яча. Ви – частина мого волейбольного серця, і я вдячний кожному", – написав Олег.

Він також додав, що, ймовірно, його ще можна буде побачити членом збірної навіть в іншому амплуа.

"І ось, після всіх цих спогадів і досягнень, я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою", – додав волейболіст.

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що Плотницький повернеться до лав збірної України. Згодом сам гравець спростував це.

В Україні 27-річний волейболіст грав за харківський Локомотив. У 2019 році він приєднався до італійської Монци, а останні шість сезонів грає за Перуджу.

У травні 2024 року Плотницький і ще ряд гравців відмовилися грати за збірну України через травми та бажання відпочити після сезону. Без них команда вдруге виграла Золоту Євролігу.

На початку поточного року тренерський штаб збірної України визначився з розширеною заявкою на 2025 рік. Плотницький, Тупчій, Щитков, Ковальов і Полуян до неї увійшли, проте було вказано, що цей список не остаточний.

Зазначимо, що у 2025 році збірна України зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу з волейболу.