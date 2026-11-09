300 матчів і звання MVP: Плотницький допоміг Перуджі здобути перемогу над Трентіно в Суперлізі

Один із лідерів збірної України та догравальник Перуджі Олег Плотницький був визнаний найкращим гравцем матчу 5-го туру італійської Суперліги проти Трентіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перуджа пропустила перший сет (22:25), проте змогла відігратися у другому – 25:17. Трентіно знову перехопив ініціативу завдяки двом очкам у третій партії (25:23), але чинні чемпіони у четвертому сеті (25:16) зуміли перевести на тай-брейк, де оформили перемогу 15:8.

Чемпіонат Італії з волейболу – Суперліга

5 тур, 8 листопада

Трентіно – Перуджа – 2:3 (25:22, 17:25, 25:23, 16:25, 8:15)

Плотницький протягом поєдинку заробив для своєї команди 22 очки, 17 з яких він здобув завдяки атакам, 4 на подачі, а 1 за успішний блок. Зауважимо, що для українця це був ювілейний 300-й матч, який він провів в італійській першості.

За підсумками цієї гри Перуджа залишилась лідером чемпіонату, а Трентіно посідає четверте місце.

Нагадаємо, що у фінальному матчі тогорічного розіграшу Ліги чемпіонів Перуджа перемогла польську Алурон Варту Заверцє з рахунком 3:0 (29:27, 25:18, 25:16). Олег Плотницький та Сімоне Джанеллі за підсумками турніру потрапили до символічної збірної за версією Європейської конфедерації волейболу.

Окрім того, у травні цього року Плотницький став дворазовим чемпіоном Італії у складі Перуджі. Це був його другий титул після сезону-2023/2024. Українець доєднався до італійського гранда у 2019 році.