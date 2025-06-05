Головна зірка українського волейболу натякнув, що може змінити спортивне громадянство

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький не виключив того, що може почати виступати за іншу країну. Ймовірно, його вибором може стати збірна Італії, але сам гравець не знає, чи зацікавлена в ньому місцева федерація.

Про це Плотницький розповів в інтерв'ю для ХSPORT.

" Це може бути тільки в Італії, тому що я тут найбільше прожив. Чи зацікавлена ​​у цьому Італія, мені важко сказати. Трохи більше треба заглиблюватися у цю тему. Буде видно, якщо буде можливість. Чому б і ні, мені здається, що це теж як варіант", – зізнався Олег.

В Італії він виступає з 2017 року. Два роки він відіграв за Монцу, а з 2019 року захищає кольори Перуджи.

Олег додає, що треба ще рік пограти в Італії, щоб не вважатися легіонером.

"Цього року я закінчив кар’єру у збірній, треба трішки почекати. Зіграти ще один сезон. Залишуся тут чи не залишуся в Італії. Ніхто ж не буде допомагати змінювати громадянство, якщо ти наступний рік ще пограєш і потім захочеш поїхати в якусь іншу країну. Обіцяти нічого не можу", – додав Плотницький.

Нагадаємо, 27-річний Плотницький цього року оголосив про завершення кар'єри в національній збірній.

На початку березня була інформація, що Плотницький повернеться до лав збірної України. Згодом сам гравець спростував це.