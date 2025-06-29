Збірна України повернулася у вісімку найкращих в Лізі націй після сенсаційної перемоги над Японією
Збірна України перемогла Японію, одну з найкращих команд світу, та знову повернулася до вісімки найкращих команд у турнірній таблиці Ліги націй.
Після нещодавньої поразки від Франції українці опустилися на 11 місце. Проте перемоги над Туреччиною та японцями провернули "синьо-жовтих" у топ-8 турнірної таблиці. Тепер Україна йде шостою.
Лідерами продовжують бути команди Польщі та Бразилії. Зауважимо, що бразильці також грали проти "синьо-жовтих", та перемогли їх у тайбрейку. Окрім цього Україну випереджають Італія та вже знайомі Франція і Японія.
Турнірна таблиця Ліги націй-2025
Топ-8 збірних
- Польща – 18 очок (7 матчів)
- Бразилія – 17 очок (7)
- Італія – 14 очок (7)
- Японія – 12 очок (7)
- Франція – 12 очок (7)
- Україна – 12 очок (7)
- Куба – 12 очок (7)
- Болгарія – 11 очок (7)
Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів.
Наступним суперником України буде Болгарія. Зустріч відбудеться сьогодні, 29 червня. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.