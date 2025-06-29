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Збірна України повернулася у вісімку найкращих в Лізі націй після сенсаційної перемоги над Японією

Микола Дендак — 29 червня 2025, 08:44
Збірна України повернулася у вісімку найкращих в Лізі націй після сенсаційної перемоги над Японією
FIVB

Збірна України перемогла Японію, одну з найкращих команд світу, та знову повернулася до вісімки найкращих команд у турнірній таблиці Ліги націй.

Після нещодавньої поразки від Франції українці опустилися на 11 місце. Проте перемоги над Туреччиною та японцями провернули "синьо-жовтих" у топ-8 турнірної таблиці. Тепер Україна йде шостою.

Лідерами продовжують бути команди Польщі та Бразилії. Зауважимо, що бразильці також грали проти "синьо-жовтих", та перемогли їх у тайбрейку. Окрім цього Україну випереджають Італія та вже знайомі Франція і Японія.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-8 збірних

  1. Польща – 18 очок (7 матчів)
  2. Бразилія – 17 очок (7)
  3. Італія – 14 очок (7)
  4. Японія – 12 очок (7)
  5. Франція – 12 очок (7)
  6. Україна – 12 очок (7)
  7. Куба – 12 очок (7)
  8. Болгарія – 11 очок (7)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів.

Наступним суперником України буде Болгарія. Зустріч відбудеться сьогодні, 29 червня. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

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