Збірна України повернулася у вісімку найкращих в Лізі націй після сенсаційної перемоги над Японією

Збірна України перемогла Японію, одну з найкращих команд світу, та знову повернулася до вісімки найкращих команд у турнірній таблиці Ліги націй.

Після нещодавньої поразки від Франції українці опустилися на 11 місце. Проте перемоги над Туреччиною та японцями провернули "синьо-жовтих" у топ-8 турнірної таблиці. Тепер Україна йде шостою.

Лідерами продовжують бути команди Польщі та Бразилії. Зауважимо, що бразильці також грали проти "синьо-жовтих", та перемогли їх у тайбрейку. Окрім цього Україну випереджають Італія та вже знайомі Франція і Японія.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-8 збірних

Польща – 18 очок (7 матчів) Бразилія – 17 очок (7) Італія – 14 очок (7) Японія – 12 очок (7) Франція – 12 очок (7) Україна – 12 очок (7) Куба – 12 очок (7) Болгарія – 11 очок (7)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів.

Наступним суперником України буде Болгарія. Зустріч відбудеться сьогодні, 29 червня. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.