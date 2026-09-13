Лосано: Сподіваюся, подарували посмішку українцям

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано поділився враженнями від матчу другого туру чемпіонату Європи-2026 проти Болгарії.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Дуже радий за команду і гру, яку ми продемонстрували — в залі, де було близько 12 тисяч уболівальників. Ми грали з віцечемпіонами світу, всі [в їхньому складі] були на місці. Сподіваюся, що на тлі всіх проблем із війною хоч маленьку посмішку українцям ми подарували і зробили з однієї гри у волейбол свято для наших вболівальників.

Дуже подобається, що ми граємо у командний волейбол, що команда дуже збалансована. Особливо Олег Плотницький сьогодні провів хорошу гру — як на подачі, так і в нападі. Це його найкраща гра, можливо, в цілому за сезон у збірній. Тупчій грав добре, і центральні блокуючі мали хороший відсоток у нападі. Спрацювали заміни: добре увійшли і Полуян, і Тонконог, і Євстратов", – заявив Лосано.