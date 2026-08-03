Лосано: Збірна України стала ближчою до світової десятки

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано оцінив виступ команди в Лізі націй-2026.

Слова фахівця наводить Sport.ua.

"Сьогодні я вірю і відчуваю, що ми розвинулися як команда і стали трохи ближчими до світової десятки. Досвід у таких вирішальних матчах як проти Польщі дуже важливий, і ми набуваємо цінного досвіду. Я бачу значний прогрес у грі української збірної. Також помічаю, що більшість команд покращили свої результати в деяких аспектах гри. І ще один конкретний факт: підвищення в рейтингу FIVB цього сезону. Сьогодні Україна вперше посідає 11-те місце", – заявив тренер.

Нагадаємо, минулого тижняя Україна поступилася Польщі (1:3) у чвертьфіні Ліги націй. Поляки після цього вдруге поспіль виграли Лігу націй, обігравши США (3:2).

Натомість для збірної України матч проти Польщі був по-справжньому історичним, адже "синьо-жовті" вперше за час своїх виступів пробилися до стадії плейоф Ліги націй.

По ходу турніру "синьо-жовті" також здобули сенсаційні звитяги над одними з найкращих команд світу – Бразилією (3:1) та Італією (3:0).

Продовжить виступи збірна України на чемпіонаті Європи. Континентальна першість для підопічних Рауля Лосано розпочнеться з поєдинку проти Ізраїлю, який відбудеться 10 вересня та стартує о 19:00 за київським часом.