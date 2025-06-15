Лідер збірної України розповів про причини прикрої поразки від Бразилії в Лізі націй

Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук розповів, що головною причиною поразки від Бразилії стали наслідки від матчу з Кубою, де команда вирвала перемогу в тайбрейку. Після тієї гри було важко психологічно.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Після гри з Кубою у нас було мало часу на відпочинок та відновлення. Всередині четвертої партії з Бразилією ставало все важче і важче. Не фізично, а психологічно – важко було з себе витягнути якісь емоції.

Зараз ми цілком задоволені нашою грою, граємо проти топзбірних. Звичайно, завжди хочеться більшого, але це спорт – не завжди буде так, як тобі хочеться. Всі задоволені, але потрібно не розслаблятися, а грати далі на максимум. Збірна Ірану також сильна, тому потрібно готуватись до різних подій в грі", – сказав Янчук.

У першій грі на турнірі українці здолали США, після цього перемогли Кубу, проте в останньому матчі програли Бразилії. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України, і команда йде на п'ятому місці в турнірній таблиці.

Після Бразилії Україна зіграє ще 1 матч в цей ігровий тиждень: проти Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.