Найкращий спринтер сезону: Мілан вирвав перемогу на 11 етапі Джиро д'Італія
Італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович) виграв 11 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.
Для Мілана це вже друга перемога в нинішньому сезоні. Раніше італієць став найкращим на четвертому етапі.
Другим фінішував бельгієць Тім Мерьльє з команди Soudal Quick-Step, трійку замкнув Кейден Гроувз з Австралії, який виступає за команду Alpecin-Deceuninck.
Зазначимо, що фініш зустрів пелетон із сильним зустрічним вітром на останніх трьох кілометрах дистанції, що призвело до неприємного падіння Фабіо Якобсена.
Лідерську рожеву майку після 11 етапів зберігає Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.
15 травня спортсмени подолали 207 км від Фояно-ді-Валь-Форторе до Франкавілла-аль-Мара.
Напередодні французький гонщик Велентен Паре-Пентр виявився сильнішим на десятому етапі, а до цього Джиро виграв нідерландець Олав Кой.