Найкращий спринтер сезону: Мілан вирвав перемогу на 11 етапі Джиро д'Італія

Італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович) виграв 11 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Для Мілана це вже друга перемога в нинішньому сезоні. Раніше італієць став найкращим на четвертому етапі.

Другим фінішував бельгієць Тім Мерьльє з команди Soudal Quick-Step, трійку замкнув Кейден Гроувз з Австралії, який виступає за команду Alpecin-Deceuninck.

🚴🇮🇹 | Merlier of Milan? Het is Milan, het is Milan voor zijn tweede etappezege. De reus is de sterkste sprinter deze Giro! 🙌💜 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/0MCq5yMDKY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Зазначимо, що фініш зустрів пелетон із сильним зустрічним вітром на останніх трьох кілометрах дистанції, що призвело до неприємного падіння Фабіо Якобсена.

🚴🇮🇹 | Arme Fabio Jakobsen. Hij wilde zich in de sprint mengen, maar wordt echt van zijn fiets gebeukt. Hopelijk valt de schade mee... 💥💥 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discover pic.twitter.com/PjpktNvF2D — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Лідерську рожеву майку після 11 етапів зберігає Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.

15 травня спортсмени подолали 207 км від Фояно-ді-Валь-Форторе до Франкавілла-аль-Мара.

Напередодні французький гонщик Велентен Паре-Пентр виявився сильнішим на десятому етапі, а до цього Джиро виграв нідерландець Олав Кой.