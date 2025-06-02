Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Папа Римський прийняв у себе велогонщиків Джиро д'Італія-2025

Руслан Травкін — 2 червня 2025, 08:24
Папа Римський прийняв у себе велогонщиків Джиро д'Італія-2025
vatican.va

Вчора, 1 червня, Папа Лев XIV привітав велогонщиків перед стартом заключного етапу Джиро д'Італія-2025.

"Велоспорт такий важливий. Дякую вам за все, що ви робите. Сподіваюся, ви завжди пам’ятатимете свою роль взірця для інших.

Прийміть мої вітання і знайте: ви завжди бажані гості у Ватикані. Церква, яка є Божою любовю до всіх людей, завжди для вас відкрита", – сказав Святійший Отець.

Кілька гонщиків мали змогу підійти до Папи, щоб потиснути руку. Лев XIV отримав рожеву майку, яку традиційно носить лідер перегонів.

Нагадаємо, переможцем Джиро д'Італія-2025 став британець Саймон Ейтс

велоспорт Джиро д'Італія Папа Римський

Папа Римський

Папа Римський привітав Наполі з чемпіонством
Гравці Наполі потрапили на аудієнцію до Папи Римського
"Грішник" завітав до церкви: перша ракетка світу зустрівся із Папою Римським
Зовсім зʼїхав з глузду: Макгрегор оголосив себе новим Папою Римським
Перші матчі півфіналу Ліги чемпіонів розпочнуться з хвилини мовчання

Останні новини