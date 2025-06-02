Папа Римський прийняв у себе велогонщиків Джиро д'Італія-2025

Вчора, 1 червня, Папа Лев XIV привітав велогонщиків перед стартом заключного етапу Джиро д'Італія-2025.

"Велоспорт такий важливий. Дякую вам за все, що ви робите. Сподіваюся, ви завжди пам’ятатимете свою роль взірця для інших.

Прийміть мої вітання і знайте: ви завжди бажані гості у Ватикані. Церква, яка є Божою любовю до всіх людей, завжди для вас відкрита", – сказав Святійший Отець.