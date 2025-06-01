Саймон Єйтс – переможець Джиро д’Італія-2025

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Саймон Єйтс став переможцем супервелобагатоденки Джиро д’Італія-2025.

У заключний день гонщики подолали 145 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Римі. Переможцем фінального етапу став партнер Єйтса по Visma Lease a Bike, нідерландець Олав Коой. У фінішному спринті він випередив австралійця Кейдена Гроувза із Alpecin Deceuninck та італійця Маттео Москетті з Q36.5.

Маршрут 21 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

🔻For the final time, it was an all out battle on the streets of Rome. And what a way to wrap up this race.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/wvx9QohkOB — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2025

У підсумковому загальному заліку Єйтс випередив мексиканця Ісаака Дель Торо із команди UAE Emirates і еквадорця Річарда Карапаса із EF Education EasyPosy.

Перемогу Єйтсу приніс вражаючи рейд вчора, 31 травня, на 20 етапі до Сестрієре. Для 32-річного британця це друга в кар’єрі перемога в загальному заліку Гран туру – в 2018 році він виграв іспанську Вуельту.

Результати 21 етапу:

Підсумковий загальний залік:

Спринтерський залік Джиро виграв данець Мадс Педерсен із Lidl Trek, гірський – італієць Лоренцо Фортунато із XDS Astana. Володарем білої майки найкращого молодого гонщика став віцечемпіон гонки, Дель Торо.