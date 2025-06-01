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Саймон Єйтс – переможець Джиро д’Італія-2025

Олег Дідух — 1 червня 2025, 20:12
Саймон Єйтс – переможець Джиро д’Італія-2025
Саймон Єйтс
Getty Images

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Саймон Єйтс став переможцем супервелобагатоденки Джиро д’Італія-2025.

У заключний день гонщики подолали 145 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Римі. Переможцем фінального етапу став партнер Єйтса по Visma Lease a Bike, нідерландець Олав Коой. У фінішному спринті він випередив австралійця Кейдена Гроувза із Alpecin Deceuninck та італійця Маттео Москетті з Q36.5.

Маршрут 21 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 21 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

У підсумковому загальному заліку Єйтс випередив мексиканця Ісаака Дель Торо із команди UAE Emirates і еквадорця Річарда Карапаса із EF Education EasyPosy.

Перемогу Єйтсу приніс вражаючи рейд вчора, 31 травня, на 20 етапі до Сестрієре. Для 32-річного британця це друга в кар’єрі перемога в загальному заліку Гран туру – в 2018 році він виграв іспанську Вуельту.

Результати 21 етапу:

Підсумковий загальний залік:

Спринтерський залік Джиро виграв данець Мадс Педерсен із Lidl Trek, гірський – італієць Лоренцо Фортунато із XDS Astana. Володарем білої майки найкращого молодого гонщика став віцечемпіон гонки, Дель Торо.

Джиро д'Італія Саймон Єйтс Річард Карапас Ісаак Дель Торо

Джиро д'Італія

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