Саймон Єйтс – переможець Джиро д’Італія-2025
Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Саймон Єйтс став переможцем супервелобагатоденки Джиро д’Італія-2025.
У заключний день гонщики подолали 145 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Римі. Переможцем фінального етапу став партнер Єйтса по Visma Lease a Bike, нідерландець Олав Коой. У фінішному спринті він випередив австралійця Кейдена Гроувза із Alpecin Deceuninck та італійця Маттео Москетті з Q36.5.
У підсумковому загальному заліку Єйтс випередив мексиканця Ісаака Дель Торо із команди UAE Emirates і еквадорця Річарда Карапаса із EF Education EasyPosy.
Перемогу Єйтсу приніс вражаючи рейд вчора, 31 травня, на 20 етапі до Сестрієре. Для 32-річного британця це друга в кар’єрі перемога в загальному заліку Гран туру – в 2018 році він виграв іспанську Вуельту.
Результати 21 етапу:
Підсумковий загальний залік:
Спринтерський залік Джиро виграв данець Мадс Педерсен із Lidl Trek, гірський – італієць Лоренцо Фортунато із XDS Astana. Володарем білої майки найкращого молодого гонщика став віцечемпіон гонки, Дель Торо.