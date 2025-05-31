Саймон Єйтс забезпечив собі перемогу в Джиро-2025 завдяки феноменальному рейду в горах

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Саймон Єйтс практично гарантував собі перемогу в загальному заліку Джиро д’Італія-2025 за підсумками передостаннього, 20 етапу.

Сьогодні, 31 травня, гонщики подолали 205 км гірського маршруту з Верра до Сестрієре. Головним випробуванням дня був легендарний підйом Колле делле Фінестре: 18,5 км з середнім ухилом у 9,2% і вершиною на висоті 2178 метрів – найвища точка маршруту Джиро-2025.

Маршрут 20 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Переможцем етапу з відриву став австралєць Кріс Харпер із команди Jayco AlUla. У боротьбі в загальному заліку вирішальною виявилася атака Єйтса на першій третині підйому на Фінестре.

🇬🇧 YATES AIRLINES HAS TAKEN OFF!



Both Carapaz and Del Toro can't follow the Brit 🥵#Giroditalia pic.twitter.com/t2uSWa8Gyq — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Перед вершиною перевалу Саймон відіграв 1 хвилину і 21 секунду відставання від Ісаака Дель Торо в загальному заліку та став віртуальною рожевою майкою. На вершині Фінестре перевага британця становила 1 хвилину і 38 секунд.

🇬🇧 @SimonYatess is the virtual Maglia Rosa!! The Carapaz / Del Toro duo is 1'40" behind as we get closer to the summit! #GirodItalia pic.twitter.com/8vZU5tbllh — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Під кінець спуску з Фінестре Єйтс наздогнав свого партнера по команді Воута Ван Арта, який був учасником відриву дня. Допомога від бельгійця на рівнині дозволила Саймону наростити свою перевагу над переслідувачами, на фініші вона склала більше 5 хвилин.

And here could be the key to this race! @WoutvanAert is here for Simon Yates as we storm towards Sestrière! #GirodItalia pic.twitter.com/4EZycWsLKU — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Єйтс перехопив рожеву майку лідера, компанію на підсумковому подіумі Джиро йому складуть мексиканець Ісаак Дель Торо із UAE Emirates і еквадорець Річард Карапас із EF Eduaction EasyPost.

Результати 20 етапу:

Загальний залік:

У неділю, 1 червня, Джиро-2025 завершиться 143-кілометровим рівнинним етапом зі стартом і фінішем у Римі. Вчора 19 етап виграв Ніколя Продомм.