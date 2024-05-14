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Паре-Пентр здобув перемогу на десятому етапі Джиро д’Італія

Владислав Уткін — 14 травня, 18:24
Паре-Пентр здобув перемогу на десятому етапі Джиро д’Італія

Відбувся десятий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув французький гонщик Велентен Паре-Пентр з Decathlon AG2R.

Француз був у складі групи з 27 спортсменів, яка вирвалася вперед після швидкого старту на 142-кілометровому етапі, а потім він наздогнав Яна Тратніка (Visma-Lease a Bike) на останніх кілометрах підйому.

Ромен Барде (DSM-Firmenich PostNL) йшов разом з Паре-Пентром на підйомі, але відстав на останніх трьох кілометрах і фінішував з відставанням у 29 секунд.

Зазначимо, що етап пройшов дорогами Кампанії. Стартував у провінції Неаполь з фінішем у провінції Беневенто. Загальний набір висоти склав 2800 метрів.

Нагадаємо, попередній етап виграв нідерландський гонщик Олав Кой.

Рожеву майку лідера туру зберіг Тадей Погачар з UAE Team Emirates, який переміг на сьомому та восьмому етапі.

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