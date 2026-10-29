Звєрєв із наступного тижня дебютує в статусі першої ракетки світу

Німецький тенісист Александр Звєрєв після виходу у чвертьфінал на турнірі у Відні з наступного тижня офіційно дебютує у статусі першої ракетки світу серед чоловіків, посунувши на другу позицію італійця Янніка Сіннера.

Звєрєв та Сіннер на поточний момент мають по 9450 очок у рейтингу АТР, однак німець набрав більше залікових пунктів на найважливіших турнірах сезону, до яких входять змагання серії Grand Slam, Мастерс, а також Підсумковий турнір.

Александр буде 30-м лідером рейтингу АТР від моменту публікації першого з них у 1973 році. Звєрєв стане другим в історії німцем на вершині рейтингу після Бориса Беккера у 1991-му.

Такий результат став для Александра можливим завдяки першим у кар'єрі титулам на турнірах Grand Slam: на Ролан Гаррос та US Open. На Вімблдоні Звєрєв поступився в фіналі Сіннеру.

Через травму коліна італієць більше не вийде на корт у 2026-му, тому Звєрєв гарантовано завершить рік на першій позиції в рейтингу. 29-річний тенісист стане найбільш віковим гравцем, який дебютує на вершині чоловічого табелю про ранги за підсумками сезону. Раніше він 8 разів закінчував рік у топ-10.

Нагадаємо, що експерша ракетка світу американець Енді Роддік пророкує Звєрєву входження до Зали слави світового тенісу.