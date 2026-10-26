Перша ракетка світу повідомив про повернення на корт після п'ятимісячної перерви

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер, який не зіграв жодного офіційного матчу з липневого Вімблдона, оголосив про своє повернення на корт у грудні на виставковому турнірі Six Kings Slam у Саудівській Аравії.

Відповідний допис тенісист опублікував у своєму інстаграмі.

Сіннер поширив у своїх сторіс публікацію Туркі Аль аш-Шейха, одного з головних організаторів Six Kings Slam, у якій італійця було представлено серед учасників майбутнього турніру, таким чином підтвердивши намір зіграти в Ер-Ріяді.

Італієць вигравав обидва попередні розіграші Six Kings Slam, у 2024 та 2025 роках, двічі перемігши у фіналі Карлоса Алькараса. Турнір має виставковий статус, тому його результати не враховуються в рейтингу ATP.

Six Kings Slam мав відбутися 21-24 жовтня, проте через безпекову ситуацію в регіоні організатори перенесли змагання на 27-30 грудня 2026 року. Спочатку Сіннер відмовився від участі через травму коліна, а його місце у складі учасників посів американець Лернер Тьєн.

Зазначимо, що в турнірній сітці змагань наразі залишається Тьєн. Організатори поки не повернули до неї Сіннера.