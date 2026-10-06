Організатори виставкового турніру Six Kings Slam визначилися з заміною Сіннера

Американський тенісист Лернер Тьєн (17) замінить лідера світового рейтингу італійця Янніка Сіннера на виставковому турнірі Six Kings Slam, який відбудеться в Ер-Ріяді з 21 по 24 жовтня.

Про це повідомляє Tennis Temple.

Серб Новак Джокович та іспанець Карлос Алькарас як володарі найбільшої кількості титулів Grand Slam серед учасників турніру одразу потрапили до півфіналу.

Переможець чвертьфіналу між німцем Александром Звєрєвим та американцем Тейлором Фрітцом далі зустрінеться з Алькарасом. Сильніший у парі Лернер Тьєн – Алекс де Мінор (Австралія) вийде у півфіналі на Джоковича.

Чвертьфінали відбудуться 21 жовтня, півфінали – 22 числа. Вирішальний поєдинок та матч за третє місце заплановані на 24 жовтня.

Кожен з учасників гарантовано отримає по півтора мільйона доларів. Гонорар переможця складе 6 мільйонів.

Сіннер через травму коліна оголосив про дострокове завершення сезону, через це організатори саудівського турніру змушені були терміново шукати йому заміну.

Нагадаємо, що торік чемпіоном Six Kings Slam став саме Сіннер, який переміг у фіналі Алькараса.