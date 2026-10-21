Дівчина зірки тенісу вразила мережу відвертим образом: модель показала фото у сукні з пікантними вирізами

Дівчина італійського тенісиста Янніка Сіннера, відома модель Лайла Хасанович, привернула увагу шанувальників новою фотосесією.

25-річна красуня дансько-боснійського походження поділилася в Instagram серією кадрів із вечірньої прогулянки вулицями Італії, продемонструвавши сміливий і водночас елегантний образ.

Для виходу модель обрала бузкову сукню з відкритою спиною та виразними вирізами з боків, які підкреслили її фігуру. Образ Лайла доповнила сріблястим клатчем, а на одному зі знімків позувала біля дорожнього знака просто посеред вулиці.

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Окрім фотографій, Хасанович опублікувала коротке відео, на якому кружляє в ефектній сукні, демонструючи вбрання з різних ракурсів. Вечірня атмосфера та незвичайний крій сукні зробили публікацію помітною серед її підписників.

"Після заходу сонця", – лаконічно підписала фото модель.

Раніше повідомлялося, що дівчина зіркового гольфіста похизувалася пікантними кадрами в облеглій сукні.