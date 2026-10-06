Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону й втратить статус першої ракетки світу
Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону через травму коліна, яка турбує його останні кілька місяців.
Про це тенісист повідомив у своєму інстаграмі.
"Привіт усім. Я хотів би трохи розповісти вам про свою ситуацію. Разом із лікарями ми вирішили, що мені необхідно пройти курс лікування коліна, а це означає, що сезон-2026 для мене офіційно завершено.
Останні кілька років, особливо завершення сезону в Турині, подарували мені стільки прекрасних відчуттів та емоцій. Цього року все буде зовсім інакше, але зараз мені також потрібно думати про свою кар'єру в довгостроковій перспективі. Я зроблю все можливе, щоб повернутися на сто відсотків готовим.
Заздалегідь дякую вам за підтримку і сподіваюся, що дуже-дуже скоро знову побачимося на корті", – сказав Сіннер.
Це означає, що італієць за підсумками сезону втратить статус першої ракетки світу, адже на поточний момент у 2026 році він набрав менше очок, ніж Александр Звєрєв. Саме німець завершить сезон лідером рейтингу АТР. Раніше Звєрєв ніколи не піднімався на вершину чоловічого табелю про ранги.
Нагадаємо, що востаннє Сіннер виходив на корт у липні, коли став чемпіоном Вімблдона.