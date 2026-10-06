Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону й втратить статус першої ракетки світу

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону через травму коліна, яка турбує його останні кілька місяців.

Про це тенісист повідомив у своєму інстаграмі.

"Привіт усім. Я хотів би трохи розповісти вам про свою ситуацію. Разом із лікарями ми вирішили, що мені необхідно пройти курс лікування коліна, а це означає, що сезон-2026 для мене офіційно завершено.

Останні кілька років, особливо завершення сезону в Турині, подарували мені стільки прекрасних відчуттів та емоцій. Цього року все буде зовсім інакше, але зараз мені також потрібно думати про свою кар'єру в довгостроковій перспективі. Я зроблю все можливе, щоб повернутися на сто відсотків готовим.

Заздалегідь дякую вам за підтримку і сподіваюся, що дуже-дуже скоро знову побачимося на корті", – сказав Сіннер.