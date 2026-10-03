Перша ракетка світу знявся з Мастерсу в Шанхаї

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер не виступить на Мастерсі в китайському Шанхаї, який відбудеться з 5 по 18 жовтня.

Про це тенісист повідомив в інстаграмі.

"На жаль, цього року я не зможу зіграти на Rolex Shanghai Masters, як сподівався. Мені завжди дуже подобається виступати перед уболівальниками в Шанхаї, і мені дуже шкода, що наступного тижня я не зможу цього зробити. Дякую вам за всю вашу підтримку. З нетерпінням чекаю на зустріч із вами наступного року!", – написав Сіннер.

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Яннік продовжує лікуватися від травми коліна. Останнім матчем, який він зіграв у межах Туру, став переможний фінал Вімблдона 12 липня.

Нагадаємо, що минулорічний фіналіст Мастерсу в Шанхаї француз Артур Ріндеркнех пропустить цьогорічний турнір.