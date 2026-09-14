Звєрєв зізнався, чи вважає себе найкращим тенісистом у Турі після тріумфу на US Open

Друга ракетка світу Александр Звєрєв після перемоги у фіналі US Open-2026 над Беном Шелтоном (4) розповів, чи вважає себе найкращим тенісистом у світі станом на зараз.

Його слова передає The Tennis Letter.

Німець заявив, що це складне запитання. Він пояснив, чому не може дати чіткої відповіді:

"Не знаю, як на це відповісти. Потрібно брати до уваги всі обставини. Враховуючи, що Яннік травмований, а Карлос тільки повертається після чотирьох місяців без тенісу, то зараз, напевно, так. Але якщо вони обидва здорові та перебувають на піку своєї форми – мабуть, ні. Зараз – можливо, коли вони були здорові чотири-п'ять місяців тому, то ні. Я постійно програвав Янніку. Якщо всі здорові, то, гадаю, Яннік все ще попереду. Все просто".

Зазначимо, що у 2026 році Звєрєв на всіх "мейджорах" дійшов щонайменше до півфіналу. На цій стадії він програв Карлосу Алькарасу на Australian Open, поступився у фіналі Вімблдона Янніку Сіннеру, а також виграв Ролан Гаррос і US Open.

Це його перші титули Grand Slam у кар'єрі. В оновленому світовому рейтингу німець продовжує утримувати другу сходинку та наблизився до Янніка Сіннера.