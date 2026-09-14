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Світоліна йде шостою у Чемпіонській гонці, Костюк бореться за потрапляння до першої вісімки

Станіслав Матусевич — 14 вересня 2026, 09:15
Світоліна йде шостою у Чемпіонській гонці, Костюк бореться за потрапляння до першої вісімки
Еліна Світоліна
Getty Images

Еліна Світоліна посідає шосту позицію у Чемпіонській гонці, інша українка, Марта Костюк, іде дев'ятою. У цьому рейтингу враховуються тільки очки, набрані поточного сезону. За підсумками року вісім найкращих тенісисток отримують право на участь у Підсумковому турнірі WTA Finals.

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Позиції наших спортсменок у першій десятці Чемпіонської гонки за підсумками US Open не змінилися. Світоліна має очковий запас перед дев'ятим місцем у майже тисячу очок, тож у неї хороші шанси вперше з 2019 року взяти участь у WTA Finals.

Ситуація в Костюк не настільки сприятлива, адже вона відстає від восьмої позиції, на якій знаходиться чешка Лінда Носкова, на 383 пункти. При цьому Носкова як чемпіонка одного з чоирьох змагань Grand Slam, Вімблдона, вже кваліфікувалася на Підсумковий турнір.

Тож Марті для поїздки до Індіан-Веллса потрібно за півтора місяці відіграти 550 очок відставання від іншої представниці Чехії, Кароліни Мухової, яка йде сьомою, і при цьому не пропустити вперед польку Ігу Швьонтек.

Чемпіонська гонка WTA

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7492;
  2. (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6485;
  3. (4). Джессіка Пегула (США) – 5825;
  4. (5). Коко Гофф (США) – 5654;
  5. (3). Мірра Андрєєва (-) – 5614;
  6. (6). Еліна Світоліна (Україна) – 4809;
  7. (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4400;
  8. (8). Лінда Носкова (Польща) – 4234;
  9. (9). Марта Костюк (Україна) – 3851;
  10. (10). Іга Швьонтек (Польща) – 3584.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна і Костюк вперше в історії українського тенісу перебувають в топ-10.

WTA Finals Марта Костюк Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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