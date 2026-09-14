Світоліна йде шостою у Чемпіонській гонці, Костюк бореться за потрапляння до першої вісімки
Еліна Світоліна посідає шосту позицію у Чемпіонській гонці, інша українка, Марта Костюк, іде дев'ятою. У цьому рейтингу враховуються тільки очки, набрані поточного сезону. За підсумками року вісім найкращих тенісисток отримують право на участь у Підсумковому турнірі WTA Finals.
Позиції наших спортсменок у першій десятці Чемпіонської гонки за підсумками US Open не змінилися. Світоліна має очковий запас перед дев'ятим місцем у майже тисячу очок, тож у неї хороші шанси вперше з 2019 року взяти участь у WTA Finals.
Ситуація в Костюк не настільки сприятлива, адже вона відстає від восьмої позиції, на якій знаходиться чешка Лінда Носкова, на 383 пункти. При цьому Носкова як чемпіонка одного з чоирьох змагань Grand Slam, Вімблдона, вже кваліфікувалася на Підсумковий турнір.
Тож Марті для поїздки до Індіан-Веллса потрібно за півтора місяці відіграти 550 очок відставання від іншої представниці Чехії, Кароліни Мухової, яка йде сьомою, і при цьому не пропустити вперед польку Ігу Швьонтек.
Чемпіонська гонка WTA
- (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7492;
- (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6485;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 5825;
- (5). Коко Гофф (США) – 5654;
- (3). Мірра Андрєєва (-) – 5614;
- (6). Еліна Світоліна (Україна) – 4809;
- (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4400;
- (8). Лінда Носкова (Польща) – 4234;
- (9). Марта Костюк (Україна) – 3851;
- (10). Іга Швьонтек (Польща) – 3584.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна і Костюк вперше в історії українського тенісу перебувають в топ-10.