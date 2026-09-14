Світоліна йде шостою у Чемпіонській гонці, Костюк бореться за потрапляння до першої вісімки

Еліна Світоліна посідає шосту позицію у Чемпіонській гонці, інша українка, Марта Костюк, іде дев'ятою. У цьому рейтингу враховуються тільки очки, набрані поточного сезону. За підсумками року вісім найкращих тенісисток отримують право на участь у Підсумковому турнірі WTA Finals.

Позиції наших спортсменок у першій десятці Чемпіонської гонки за підсумками US Open не змінилися. Світоліна має очковий запас перед дев'ятим місцем у майже тисячу очок, тож у неї хороші шанси вперше з 2019 року взяти участь у WTA Finals.

Ситуація в Костюк не настільки сприятлива, адже вона відстає від восьмої позиції, на якій знаходиться чешка Лінда Носкова, на 383 пункти. При цьому Носкова як чемпіонка одного з чоирьох змагань Grand Slam, Вімблдона, вже кваліфікувалася на Підсумковий турнір.

Тож Марті для поїздки до Індіан-Веллса потрібно за півтора місяці відіграти 550 очок відставання від іншої представниці Чехії, Кароліни Мухової, яка йде сьомою, і при цьому не пропустити вперед польку Ігу Швьонтек.

Чемпіонська гонка WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7492; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6485; (4). Джессіка Пегула (США) – 5825; (5). Коко Гофф (США) – 5654; (3). Мірра Андрєєва (-) – 5614; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 4809; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4400; (8). Лінда Носкова (Польща) – 4234; (9). Марта Костюк (Україна) – 3851; (10). Іга Швьонтек (Польща) – 3584.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна і Костюк вперше в історії українського тенісу перебувають в топ-10.