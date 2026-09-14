Прориви американців у першій десятці, прогрес Сачка в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 вересня.
У топ-10 найбільшим прогресом відзначився фіналіст US Open американець Бен Шелтон, який стрибнув з дев'ятої на четверту позицію. Його співвітчизник Френсіс Тіафо, півфіналіст турніру, піднявся з дванадцятого на восьме місце.
Натомість 39-річний серб Новак Джокович після поразки в першому колі Відкритої першості США вперше з липня 2018 року залишив першу десятку – він 12-й.
Шість позицій додав найкращий з українців Віталій Сачко (182).
Чемпіонство на челенджері у Пловдиві принесло Георгію Кравченку ривок на 81 сходинку вгору та особистий рекорд – 311 місце.
Вадим Урсу зробив крок назад (408), додали Ерік Ваншельбойм (410) та Олексій Крутих (443).
Одразу 67 позицій втратив Владислав Орлов і залишив топ-500 (503).
Продовжив свій прогрес Микита Маштаков, знову оновивши персональне досягнення – 532 місце.
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 990;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560;
- (9). Бен Шелтон (США) – 4 680;
- (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890;
- (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 770;
- (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 720;
- (12). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;
- (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 300;
- (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 175;
...
182 (188). Віталій Сачко (Україна) – 308;
311 (392). Георгій Кравченко (Україна) – 178;
408 (407). Вадим Урсу (Україна) – 123;
410 (426). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 121;
443 (448). Олексій Крутих (Україна) – 107;
507 (436). Владислав Орлов (Україна) – 89;
532 (576). Микита Маштаков (Україна) – 80.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA вперше в історії до топ-10 входять дві українки.