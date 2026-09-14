Прориви американців у першій десятці, прогрес Сачка в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 вересня.

У топ-10 найбільшим прогресом відзначився фіналіст US Open американець Бен Шелтон, який стрибнув з дев'ятої на четверту позицію. Його співвітчизник Френсіс Тіафо, півфіналіст турніру, піднявся з дванадцятого на восьме місце.

Натомість 39-річний серб Новак Джокович після поразки в першому колі Відкритої першості США вперше з липня 2018 року залишив першу десятку – він 12-й.

Шість позицій додав найкращий з українців Віталій Сачко (182).

Чемпіонство на челенджері у Пловдиві принесло Георгію Кравченку ривок на 81 сходинку вгору та особистий рекорд – 311 місце.

Вадим Урсу зробив крок назад (408), додали Ерік Ваншельбойм (410) та Олексій Крутих (443).

Одразу 67 позицій втратив Владислав Орлов і залишив топ-500 (503).

Продовжив свій прогрес Микита Маштаков, знову оновивши персональне досягнення – 532 місце.

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 990; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560; (9). Бен Шелтон (США) – 4 680; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890; (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 770; (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 720; (12). Френсіс Тіафо (США) – 3 380; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 300; (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 175;

...

182 (188). Віталій Сачко (Україна) – 308;

311 (392). Георгій Кравченко (Україна) – 178;

408 (407). Вадим Урсу (Україна) – 123;

410 (426). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 121;

443 (448). Олексій Крутих (Україна) – 107;

507 (436). Владислав Орлов (Україна) – 89;

532 (576). Микита Маштаков (Україна) – 80.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA вперше в історії до топ-10 входять дві українки.