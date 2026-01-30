Найдовша гра турніру: Алькарас та Звєрєв у драматичному матчі визначили першого фіналіста Australian Open

Карлос Алькарас (1) у драматичному півфіналі Australian Open переміг Алєксандра Звєрєва (3) та пробився до вирішального поєдинку змагання.

Гра тривала 5 годин 26 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5.

Перший сет залишився за представником Іспанії, який виконав три подачі навиліт, припустився лише однієї подвійної помилки та використав один брейк-пойнт.

У другій частині гри німець із російським корінням добре розпочав сет, але коли він впритул наблизився до того, щоб його виграти – Алькарас здійснив вражаючий камбек, відігравшись із 2:5 та перевівши сет у тай-брейк, який виграв.

Третій сет пройшов у рівній боротьбі, а Карлос Алькарас навіть вимушений був взяти медичний тайм-аут через судоми у стегні. У підсумку, іспанець майже на прямих ногах зміг довести матч до другого тай-брейку, який виграв все ж Звєрєв.

Четверта частина гри розвивалась дуже динамічно – німецький росіянин спочатку був на крок попереду, хоча Алькарас грав більш вільно, порівняно з третім сетом, коли він отримав ушкодження, завдяки чому зміг нівелювати відстань в рахунку. У підсумку, гра знову продовжилась у третьому тай-брейку, який виграв Звєрєв.

П'ятий сет пройшов у рівній та напруженій боротьбі, а іспанський тенісист знову був у ролі наздоганяючого та зміг переломити результат протистояння на свою користь – 7:5 за підсумками сету та путівка у фінал.

ABSOLUTE CINEMA 🎬



Alcaraz moves into his first AO final after a five set epic lasting 5 hours 27 minutes against Zverev! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/zdBB3yHcxt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Півфінал, 30 січня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5

Для суперників це була 13 зустріч в історії: 7 перемог на користь Алькараса та шість в активі німецького тенісиста.

Іспанець був дуже близьким до того, щоб програти свій перший матч, в якому він виграв два перші сети, але статистика для Карлоса залишилась сухою – 61:0. Звєрєв зазнав 17 поразки за трьох перемог при програних перших двох сетах.

Цей поєдинок став найдовшим серед усіх зіграних на Australian Open цього сезону, він перевершив протистояння Артюра Жеа та Стена Ваврінки, яки грали 4 години 32 хвилини – тоді перемогу святкував швейцарець.

У фіналі Карлос Алькарас зіграє проти переможця пари Новак Джокович – Яннік Сіннер, які зіграють сьогодні орієнтовно о 11:45 за київським часом.

Напередодні визначились фіналістки жіночого турніру Australain Open-2026.