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Олійникова та Ястремська дізналися стартових суперниць на турнірі у Гонконгу

Станіслав Матусевич — 31 жовтня 2026, 13:45
Олійникова та Ястремська дізналися стартових суперниць на турнірі у Гонконгу
Олександра Олійникова
Getty Images

Українські тенісистки Олександра Олійникова (62) і Даяна Ястремська (97) виступлять в основній сітці турніру серії WTA 250 у Гонконгу, який відбудеться з 2 по 8 листопада.

Першою суперницею Олійникової стане восьма сіяна австралійка Талія Гібсон (38). Тенісистки раніше між собою не зустрічалися.

Ястремська на старті змагань зіграє проти представниці Туреччини Зейнеп Сонмез (64). У двох попередніх очих поєдинках спортсменки здобули по одній перемозі.

Лідерками посіву на турнірі є румунка Сорана Кирстя (16) та філіппінка Александра Еала (19). Минулорічна чемпіонка канадійка Вікторія Мбоко через травму не візьме участь у змаганні.

Нагадаємо, що напередодні визначилися півфіналістки на турнірі WTA 250 у Токіо.

Гонконг Даяна Ястремська Олександра Олійникова

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