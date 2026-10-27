Це був справжній трилер, – Ястремська розповіла про важку перемогу в Гуанчжоу

Даяна Ястремська поділилася емоціями від надважкої перемоги в першому колі турніру WTA 250 у Гуанчжоу над американкою Кеті Волинець. У третій партії матчу українська тенісистка відіграла 5 матч-пойнтів.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Боже мій! Це був наче справжній трилер! Мій перший матч у кваліфікації був дуже схожим. І ось знову перше коло і знову те саме! Боже мій, мені просто бракує слів, щоб описати свою гру сьогодні. Це було неймовірно! Про другий сет краще не говорити – це точно. Після матчу я ще обговорю його зі своїми тренерами.

У третьому сеті я просто боролася до кінця. Моя команда мене підтримувала, особливо тренер із фізичної підготовки. Він підбадьорював мене, казав, що я можу це зробити. Тож я постійно була заряджена на боротьбу.

До того ж Кеті – моя подруга, а грати проти подруги дуже непросто. Я дуже поважаю її за те, як вона боролася. І сама сьогодні також добре проявила себе в боротьбі. Я намагалася максимально зосереджуватися на кожному розіграші, незалежно від ситуації, матч-пойнт чи гейм-пойнт. Думаю, мені це вдалося досить добре", – сказала Ястремська у флешінтерв'ю на корті.