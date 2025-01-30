Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) обіграла хорватку Антонію Ружич (168) у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:1. Українка тричі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

У чвертьфіналі Ястремська зустрінеться з 31-ю ракеткою світу, Марією Саккарі з Греції, яка на турнірі в Лінці посіяна під 3-м номером.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Друге коло, 30 січня

Даяна Ястремська (Україна) – Антонія Ружич (Хорватія) 7:5, 6:1

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5.

Згодом свій матч зіграє Еліна Світоліна, яка зустрінеться з нейтральною Анною Блінковою (83). Початок матчу – о 17:00 за Києвом.