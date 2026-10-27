Ястремська вирвала перемогу в американки українського походження у першому колі в Гуанчжоу

Даяна Ястремська (97) вибила американку українського походження Кеті Волинець (81) у першому колі турніру серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

Зустріч тривала 2 години 46 хвилин та закінчилася з рахунком 7:5, 1:6, 7:6 (9).

Якщо стартова партія залишилася за українською тенісисткою, то другий сет одеситка провалила. Кеті взяла п'ять геймів поспіль, після чого Даяна спромоглася забрати свою подачу, але вже у наступному геймі віддала суперниці партію.

По ходу усього вирішального сету перевагою володіла Волинець. Здавалося, що Кеті доведе протистояння до перемоги. Однак дуже вчасно "прокинулася" Ястремська, яка перевела зустріч у тайбрейк, у якому сильнішою була українка 9:7.

В 1/8 фіналу Даяна зіграє проти китаянки Хань Ші, яка у двох сетах "закрила" "нейтральну" росіянку Алевтіну Ібрагімову (двічі по 6:4).

Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $283,347

1/16 фіналу, 27 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Кеті Волинець (США) 7:5, 1:6, 7:6 (9)

Даяна вдруге поспіль обіграла Волинець. У 2025-му році українка у трьох сетах здолала американку в 1/16 фіналу в австралійському Хобарті.

Раніше турнір у Китаї покинула Дар'я Снігур (40), яка програла представниці Угорщини Анні Бондар (76) в 1/16 фіналу.