Ястремська повернеться до першої півсотні рейтингу WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) завдяки перемозі над представницею Данії Кларої Таусон (39) у півфіналі турніру серії WTA 500 у австрійському Лінці забезпечила собі повернення до топ-50 світової класифікації в наступній редакції рейтингу WTA.

За вихід до фіналу вона заробила 325 очок з урахуванням того, що їй потрібно було захистити 60 рейтингових балів за участь у другому колі минулорічних змагань.

З наступного понеділка Ястремська матиме як мінімум 1169 очок і 50 місце у рейтингу WTA. Якщо вдасться виграти фінал, то в українки буде 1344 рейтингових бали, що дозволить їй піднятися ще на 10 позицій, випередивши також українку Ангеліну Калініну.

Зазначимо, що у січні 2020 року Ястремська була 21 ракеткою світу, поки що це її особистий рекорд.

Слід додати, що після Australian Open 2025 Даяна не змогли захистити 690 очок за минулорічний півфінал і опустилась із 33 позиції на 72.

Ястремська вийшла у свій 7 фінал турнірів рівня WTA за кар'єру, на її рахунку 4 титули.

Суперницею Даяни у фіналі стане переможниця пари Кароліна Мухова (19, Чехія) – Єкатерина Александрова (30, –).

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, у другому розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. Напередодні у півфіналі українка перемогла Марію Саккарі 7:5, 6:0.