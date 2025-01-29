Ястремська з перемоги розпочала виступи в австрійському Лінці
Даяна Ястремська
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Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) з перемоги розпочала виступи на турнірі в австрійському Лінці.
Вона обіграла італійську Лучію Бронцетті (66) з рахунком 7:6 (8:6), 7:5.
Гра тривала 2 години та 8 хвилин. Даяна 5 разів подала на виліт, але допустила аж 7 подвійних помилок. У Даяни було 3 брейк-пойнти – вона зуміла всі реалізувати.
Суперниця подала 4 ейси при 4 подвійних помилках. Італійка реалізувала 2 брейкпойнти з 8.
Upper Austria Ladies Linz – WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд – $1,064,510
Хард (зал)
Перше коло, 28 січня
Даяна Ястремська (Україна) – Лучія Бронцетті (Італія) 7:6, 7:5
Нагадаємо, раніше сестри Кіченок пробились у чвертьфінал турніру в Лінці у парному розряді. В одиночному розряді турнір залишила Ангеліна Калініна, яка не зуміла переграти представницю Данію Клару Таусон.