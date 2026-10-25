Ястремська пробилась в основну сітку турніру в Гуанчжоу, здолавши австралійку Джонс

Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) здобула перемогу над австралійкою Емерсон Джонс (134) у фіналі кваліфікації турніру серії WTA 250 у Гуанчжоу.

Гра тривала 1 годину 22 хвилини та завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

За матч Ястремська чотири рази подала навиліт, зробила шість подвійних помилок та три брейки. Її суперниця виконала три ейси, зробила п'ять помилок на подачі та не змогла записати собі в актив жодного брейка.

Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $283,347

Фінал кваліфікації, 25 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Емерсон Джонс (Австралія) 6:2, 6:4

Зазначимо, що це було перше очне протистояння між тенісистками. В попередньому раунді відбору одеситка здолала китаянку Ю Сяоді

Нагадаємо, що першою сіяною на турнірі в Гуанчжоу є інша українка. Нею стала Дар'я Снігур, яка посідає 40-ве місце у світовому рейтингу.