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Ястремська вилетіла з турніру WTA в Гуанчжоу в другому раунді

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 15:06
Ястремська вилетіла з турніру WTA в Гуанчжоу в другому раунді
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (97) завершила виступи на турнірі WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

У середу, 28 жовтня, в матчі другого раунду вона в двох сетах програла господарці змагань, китаянці Хань Ші (162). Поєдинок тривав 1 годину та 31 хвилину.

За матч Ястремська одного разу подала навиліт та припустилася 1 подвійної помилки. Українці вдалося відіграти 6 із 9 брейк-поїнтів.

Guangzhou Open – WTA 250
Гуанчжоу, Китай, хард
Призовий фонд: $283,347
1/8 фіналу, 28 жовтня

Хань Ші (Китай) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:2

Напередодні у першому раунді Ястремська у трьох сетах обіграла американку Кеті Волинець (81). До основної сітки турніру Даяна пробивалася через сито кваліфікації.

Гуанчжоу Даяна Ястремська

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