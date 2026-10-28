Ястремська вилетіла з турніру WTA в Гуанчжоу в другому раунді

Українська тенісистка Даяна Ястремська (97) завершила виступи на турнірі WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

У середу, 28 жовтня, в матчі другого раунду вона в двох сетах програла господарці змагань, китаянці Хань Ші (162). Поєдинок тривав 1 годину та 31 хвилину.

За матч Ястремська одного разу подала навиліт та припустилася 1 подвійної помилки. Українці вдалося відіграти 6 із 9 брейк-поїнтів.

Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $283,347

1/8 фіналу, 28 жовтня

Хань Ші (Китай) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:2

Напередодні у першому раунді Ястремська у трьох сетах обіграла американку Кеті Волинець (81). До основної сітки турніру Даяна пробивалася через сито кваліфікації.