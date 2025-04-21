Світоліна піднялася на одну сходинку, Костюк втратила 11 позицій в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 21 квітня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна завдяки перемозі на турнірі в Руані піднялася на одну сходинку й посідає 17 позицію.

Більша частина першої десятки рейтингу виступала у Штутгарті, однак зміна там сталася лише одна. Казахстанка Єлена Рибакіна не приїхала захищати минулорічний титул до Німеччини, тому замість неї десяте місце тепер займає американка Емма Наварро.

Марта Костюк, яка рік тому грала у фіналі в Штутгарті, через травму також пропустила змагання і втратила одразу 11 позицій, розташувавшись 36-ю.

Даяна Ястремська залишилась на 46 місці, а ось Ангеліна Калініна, програвши у другому колі в Руані Світоліній, тепер 74-та, опустившись на 9 рядків.

Юлія Стародубцева повернулася до першої сотні на 99 позицію, а Дар'я Снігур опустилася на 147 місце. Також трохи втратила Анастасія Соболєва.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10768; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7383; (3) Джессіка Пегула (США) – 6208; (4). Коко Гофф (США) – 6073; (5). Медісон Кіз (США) – 4999; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4930; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4781; (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4193; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821; (11). Емма Наварро (США) – 3797;

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17 (18). Еліна Світоліна (Україна) – 2430;

36 (25). Марта Костюк (Україна) – 1481;

46 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1244;

74 (65). Ангеліна Калініна (Україна) – 888;

99 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 711;

147 (139). Дар'я Снігур (Україна) – 502;

223 (216). Анастасія Соболєва (Україна) – 325;

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла у фіналі турніру в Руані сербку Ольгу Данілович і стала чемпіонкою змагань.