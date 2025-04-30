Скандальна маніпуляція білоруски: Сабалєнка випросила зупинити матч з Костюк після власної помилки

Неймовірний скандал стався у матчі чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді між Мартою Костюк і Аріною Сабалєнкой.

"Нейтральна" тенісистка самостійно пішла з корту посилаючись на те, що почався дощ. У цей же час перша ракетка світу не змогла виконати першу подачу під час тай-брейку.

Читайте також : Фото Що ця жінка робить у тенісі: росіянку захейтили в соцмережах після поразки від Костюк

Аріна почала скаржитись на те, що пил і дощ летять їй в очі, вона стала терти очі, а потім самовільно пішла до своєї лавки за речами. Арбітр ніяк не посприяв покаранню білоруски.

Максимально незадоволеною цим рішенням залишилася Марта Костюк, адже вона була готова продовжити гру.

kostyuk wants to play in the rain 😭 pic.twitter.com/7D3thxLSsu — kim🤍 (@kimdfwu_) April 30, 2025

До того ж, після перерви, перша подача Сабалєнки анулювалася і вона наново подавала.

На жаль, перша ракетка світу таки забрала другий сет, здолавши у надважкому матчі Марту Костюк.

Нагадаємо, у паралельному матчі чвертьфіналу WTA 1000 в іспанському Мадриді Еліна Світоліна впевнено обіграла японку Моюку Учідзіму.