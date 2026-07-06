Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Цього року вона грає в чудовий теніс: Паоліні – про майбутній матч проти Костюк у чвертьфіналі Вімблдона-2026

Олексій Мурзак — 6 липня 2026, 21:57
Цього року вона грає в чудовий теніс: Паоліні – про майбутній матч проти Костюк у чвертьфіналі Вімблдона-2026
Жасмін Паоліні
Getty Images

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння проти українки Марти Костюк в 1/4 Вімблдону-2026, наголосивши. що це буде важкий матч.

Її слова наводить Суспільне Спорт.

"Я думаю, дуже складно буде. Цього року вона грає в чудовий теніс. Вона дуже покращилася і може грати дійсно агресивно. Чудова спортсменка, здатна дуже добре рухатися на корті. Це буде важкий, важкий матч.

Ми у чвертьфіналі, тому нормально грати такі матчі. Я сподіваюся, що зможу зіграти в хороший теніс. Маю надію, це також буде хороший матч для глядачів", – зазначила вона.

Поєдинок відбудеться 8 липня, час початку визначиться пізніше. Костюк має значно більші шанси на перемогу у чвертьфіналі Вімблдона, ніж її суперниця.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Марта Костюк Жасмін Паоліні

Вімблдон

Костюк є фавориткою у чвертьфіналі Вімблдона проти Паоліні
Вперше за 19 років усі чвертьфіналістки Вімблдона є сіяними на турнірі
Костюк залишається у боротьбі за титул: на Вімблдоні визначилися всі чвертьфіналістки
Костюк – про перемогу над Крюгер в 1/8 фіналу Вімблдона: Це був досить стресовий матч
Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі Вімблдона

Останні новини