Цього року вона грає в чудовий теніс: Паоліні – про майбутній матч проти Костюк у чвертьфіналі Вімблдона-2026
Італійська тенісистка Жасмін Паоліні поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння проти українки Марти Костюк в 1/4 Вімблдону-2026, наголосивши. що це буде важкий матч.
Її слова наводить Суспільне Спорт.
"Я думаю, дуже складно буде. Цього року вона грає в чудовий теніс. Вона дуже покращилася і може грати дійсно агресивно. Чудова спортсменка, здатна дуже добре рухатися на корті. Це буде важкий, важкий матч.
Ми у чвертьфіналі, тому нормально грати такі матчі. Я сподіваюся, що зможу зіграти в хороший теніс. Маю надію, це також буде хороший матч для глядачів", – зазначила вона.
Поєдинок відбудеться 8 липня, час початку визначиться пізніше. Костюк має значно більші шанси на перемогу у чвертьфіналі Вімблдона, ніж її суперниця.