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Марта зіграє у дебютному чвертьфіналі Вімблдона: огляд матчу Костюк – Крюгер

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 15:59
Марта зіграє у дебютному чвертьфіналі Вімблдона: огляд матчу Костюк – Крюгер
Марта Костюк
Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдона, обігравши у поєдинку 1/8 фіналу американку Ешлін Крюгер (102).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Огляд матчу

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
1/8 фіналу, 6 липня

Марта Костюк (Україна) – Ешлін Крюгер (США) 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, українка здобула першу перемогу. У чвертьфіналі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Жасмін Паоліні (17, Італія) та Александрою Еалою (32, Філіппіни).

Вімблдон став третім турніром Grand Slam, на якому Марта дісталася чвертьфіналу після Australian Open (2024) та Ролан Гаррос (2026).

Костюк другою серед українок після Еліни Світоліної дійшла до цієї стадії змагань на Вімблдоні.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), а в третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26).

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Вімблдон Марта Костюк огляд матчу

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