Костюк – про вихід у 1/4 фіналу Вімблдону: Не можу повірити, що зробила це

Українська тенісистка Марта Костюк (13) прокоментувала свій вихід у чвертьфінал Вімблдону-2026.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті — тим гірше почуваєшся (сміється). Сьогодні було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві — я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я намагалася постійно зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Я продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував", – заявила українка.