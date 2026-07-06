Костюк – про вихід у 1/4 фіналу Вімблдону: Не можу повірити, що зробила це
Українська тенісистка Марта Костюк (13) прокоментувала свій вихід у чвертьфінал Вімблдону-2026.
Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.
"Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті — тим гірше почуваєшся (сміється). Сьогодні було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві — я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.
Я намагалася постійно зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Я продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував", – заявила українка.
Нагадаємо, у понеділок, 6 липня, Костюк у 1/8 фіналу Вімблдону-2026 у двох сетах обіграла кривдинцю Дар'ї Снігур, американку Ешлін Крюгер, з рахунком 6:4, 6:4. До цього Марта жодного разу не заходила далі третього раунду на Вімблдоні.