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Костюк – про вихід у 1/4 фіналу Вімблдону: Не можу повірити, що зробила це

Олег Дідух — 6 липня 2026, 15:00
Костюк – про вихід у 1/4 фіналу Вімблдону: Не можу повірити, що зробила це
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк (13) прокоментувала свій вихід у чвертьфінал Вімблдону-2026.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті — тим гірше почуваєшся (сміється). Сьогодні було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві — я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я намагалася постійно зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Я продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував", – заявила українка.

Нагадаємо, у понеділок, 6 липня, Костюк у 1/8 фіналу Вімблдону-2026 у двох сетах обіграла кривдинцю Дар'ї Снігур, американку Ешлін Крюгер, з рахунком 6:4, 6:4. До цього Марта жодного разу не заходила далі третього раунду на Вімблдоні.

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Вімблдон Марта Костюк

Марта Костюк

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