15-річну тенісистку дискваліфікували на Вімблдоні за кидок ракетки на трибуну із фанатами

На юніорському Вімблдоні стався один із найгучніших інцидентів турніру. 15-річна німецька тенісистка Іда Вобкер була достроково дискваліфікована після того, як у пориві емоцій жбурнула ракетку, а та відскочила просто на трибуни.

Неприємний епізод стався під час матчу першого кола проти Валентини Поп. На той момент Вобкер поступалася 0:6, 5:5, а в геймі рахунок був 30:30. Після невдалого удару, який вилетів за задню лінію, німкеня не стримала емоцій.

Тенісистка з усієї сили вдарила ракеткою об корт, однак та несподівано відскочила й полетіла в сектор із глядачами. На щастя, ніхто з уболівальників не постраждав.

Усвідомивши, що сталося, Вобкер одразу підбігла до трибун, щоб перепросити глядачів. Проте це не врятувало її від суворого покарання.

Після короткої наради судді призупинили матч і винесли спортсменці дисциплінарне стягнення. Відповідно до правил Міжнародної федерації тенісу, навмисне агресивне кидання або пошкодження ракетки під час матчу є серйозним порушенням кодексу поведінки.

У результаті Вобкер була дискваліфікована, а її суперниця Валентина Поп автоматично вийшла до наступного раунду.

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Варто зазначити, що матч загалом складався для Вобкер невдало. За час перебування на корті вона припустилася 44 невимушених помилок і виконала 11 подвійних помилок на подачі. Натомість її суперниця діяла значно стабільніше та допустила лише сім невимушених і чотири подвійні помилки.

Нагадаємо, напередодні на Вімблдоні зганьбилася росіянка Мірра Андрєєва, яки била себе ракеткою по голові під час матчу.

Схожою поведінкою також відзначилася і зіркова Іга Швьонтек, яка не зуміла впоратися з емоціями після поразки.