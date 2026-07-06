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Осака – про перемогу над Сабалєнкою: Покладалася на свої сильні сторони

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 12:43
Осака – про перемогу над Сабалєнкою: Покладалася на свої сильні сторони
Наомі Осака
Getty images

Японська тенісистка Наомі Осака після перемоги над "нейтральною" Аріною Сабалєнкою в 1/8 фіналу Вімблдона поділилася своїм рецептом успіху а також розповіла про свою наступну суперницю, чешку Кароліну Мухову.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Якщо говорити про тактику, то проти Арини можна зробити не так уже й багато. Ми обидві граємо дуже потужно. З мого боку не було сенсу бігати по всьому корту в надії змусити її помилитися. Я можу покладатися лише на свої сильні сторони.

Я намагалася максимально добре подавати, адже це трав'яне покриття. Також хотіла першою захоплювати ініціативу в розіграшах. І сьогодні це справді спрацювало неймовірно добре", – сказала Осака.

У дебютному для себе чвертьфіналі Вімблдона Наомі зіграє з Муховою, проти якої провела вже 6 матчів у межах WTA-туру.

"Ми нещодавно одна проти одної в Німеччині – щоправда, лише один сет. Кароліна – неймовірна тенісистка. Кожен наш матч був дуже непростим. Мені здається, що підготуватися можна лише до певної міри. Далі потрібно просто вийти на корт, зробити все, що в твоїх силах, і подивитися, як складеться матч. Саме так я й збираюся діяти. Сподіваюся, цього буде достатньо", – підсумувала японка.

Чвертьфінальний поєдинок Осаки проти Мухової відбудеться у вівторок.

Нагадаємо, що 6 липня свій матч 1/8 фіналу проти американки Ешлін Крюгет проведе українка Марта Костюк. З його анонсом можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Наомі Осака Аріна Сабалєнка

Наомі Осака

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