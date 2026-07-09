Вона змусила мене відчувати більше стресу: Паоліні – про поразку від Костюк у чвертьфіналі Вімблдона

Жасмін Паоліні висловилась про поразку від Марти Костюк у чвертьфіналі Вімблдона.

Її слова передає TennisLegends.

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Італійська тенісистка заявила, що результат поєдинку цілком справедливий:

"Це був важкий матч. Марта грала агресивно, показувала дуже хороший теніс. Думаю, я не змогла зіграти так, як у попередніх матчах. Але вона теж зробила так, що мені було дуже важко грати. Що робити? Нічого. Цього разу вона була краща за мене. Я вийшла на корт, і, не знаю, ноги були трохи повільнішими, ніж зазвичай. Це найнеприємніше, бо я не могла бити по м'ячу так, як хотіла. Було більше помилок. Але Марта грала дуже агресивно. Вона не дала мені увійти в матч, зіграти той зайвий м'яч, який мені був потрібен. Я була повільнішою, ніж в інші дні. Думаю, саме тому мій рівень був трохи нижчим".

Також Паоліні пояснила, чому так важко вигравати очки проти гравчині такого типу, як Костюк. Італійка відзначила прогрес українки останнім часом, відзначивши впевненість, яка з'явилась у Марти після серії хороших результатів.

"Останні три місяці вона грає у чудовий теніс. У неї, безперечно, багато впевненості. Вона чудова спортсменка, дуже добре грає в теніс. Є багато речей, які вона робить дійсно добре. Цього разу мені було ще складніше, бо, як я вже сказала, я не рухалася так, як зазвичай, і не відчувала себе швидкою на корті. Але треба віддати їй належне: вона змусила мене відчувати більше стресу, більше тиску на корті", – заявила тенісистка.

Зазначимо, що це було четверте очне протистояння між ними. Марта змогла відновити паритет – 2:2.

У дебютному півфіналі на трав'яному "мейджорі" Костюк зіграє з Ліндою Носковою. Гра відбудеться 9 липня та розпочнеться не раніше 17:00 за київським часом.