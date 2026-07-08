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Моя однокласниця в півфіналі Вімблдона: українська співачка емоційно привітала Костюк з історичним успіхом

Богдан Войченко — 8 липня 2026, 22:13
Скріншот
Моя однокласниця в півфіналі Вімблдона: українська співачка емоційно привітала Костюк з історичним успіхом

Історичний вихід Марти Костюк до півфіналу Вімблдона викликав хвилю привітань від уболівальників, спортсменів і відомих українців.

Одне з найтепліших повідомлень надійшло від солістки популярного гурту Tember Blanche Олександри Ганапольської.

Виявилося, що співачка та перша ракетка України свого часу навчалися в одному класі. Після перемоги Костюк над італійкою Жасмін Паоліні Олександра не стримала емоцій і поділилася зворушливим дописом у соціальних мережах.

"Я ніколи не буду найуспішнішою однокласницею, бо моя однокласниця в півфіналі Вімблдона! Марто, ну богиня".

Нагадаємо, Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі пробилася до півфіналу Вімблдона. У чвертьфіналі українка без шансів для суперниці обіграла італійку Жасмін Паоліні — 6:3, 6:2. У півфіналі змагань Костюк зіграє проти Лінди Носкової (12, Чехія).

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Варто зазначити, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), а в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102).

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Вімблдон Марта Костюк