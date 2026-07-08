Сенсаційний британець із другої сотні рейтингу зіграє у півфіналі Вімблдона проти Звєрєва

Визначилася перша півфінальна пара Вімблдона у чоловічому одиночному розряді. 114 ракетка світу з Великобританії Артур Фері, який отримав на турнір вайлд-кард, сенсаційно дістався цієї стадії турніру, де протистоятиме німцю Александру Звєрєву (3).

Фері у чвертьфіналі без проблем обіграв італійця Флавіо Коболлі (10) з рахунком 6:4, 7:6(4), 6:0. Звєрєв також у трьох партіях розбірався з американцем Тейлором Фрітцем (7), який протягом матчу мав проблеми з правим коліном – 6:4, 6:4, 6:2.