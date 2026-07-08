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Сенсаційний британець із другої сотні рейтингу зіграє у півфіналі Вімблдона проти Звєрєва

Станіслав Матусевич — 8 липня 2026, 19:39
Сенсаційний британець із другої сотні рейтингу зіграє у півфіналі Вімблдона проти Звєрєва
Артур Фері
Getty images

Визначилася перша півфінальна пара Вімблдона у чоловічому одиночному розряді. 114 ракетка світу з Великобританії Артур Фері, який отримав на турнір вайлд-кард, сенсаційно дістався цієї стадії турніру, де протистоятиме німцю Александру Звєрєву (3).

Фері у чвертьфіналі без проблем обіграв італійця Флавіо Коболлі (10) з рахунком 6:4, 7:6(4), 6:0. Звєрєв також у трьох партіях розбірався з американцем Тейлором Фрітцем (7), який протягом матчу мав проблеми з правим коліном – 6:4, 6:4, 6:2.

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Півфінали, 8 липня

Артур Фері (Велика Британія) – Флавіо Коболлі (Італія) 6:4, 7:6(4), 6:0

Александр Звєрєв (Німеччина) – Тейлор Фрітц (США) 6:4, 6:4, 6:2

Фері та Звєрєв раніше не зустрічалися. Для британця це дебютний півфінал мейджорів, а німець вдванадцяте дістався до цієї стадії на турнірах Grand Slam.

Зазначимо, що Фері став лише п'ятим тенісистом серед чоловіків та жінок, який вийшов у півфінал Вімблдона. Останньою перед ним це вдавалося українці Еліні Світоліній у 2023 році.

Нагадаємо, що в іншому півфіналі Вімблдона зустрінуться Новак Джокович (8, Сербія та Яннік Сіннер (1, Італія).

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Вімблдон Александр Звєрєв

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